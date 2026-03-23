مدرب منتخب البوسنة يوجه اتهامات إلى المدرب الويلزي لفريق بروندبي: "لقد استبعد تاهيروفيتش من التشكيلة عمداً"

جدل يدور حول أحد المنافسين المحتملين للمنتخب الإيطالي في نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم. فقد اتهم مدرب فريق بروندبي، ستيف كوبر، من قبل مدرب منتخب البوسنة والهرسك بأنه تعمد إخراج أحد لاعبيه من الملعب قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



الاتهام - قال سيرجي بارباريز إن لاعب الوسط البوسني بنجامين تاهيروفيتش، 23 عامًا، صرح بأنه تم استبعاده من النادي الدنماركي لأسباب تتعلق بـ"جذور وأصول" كوبر، الذي هو ويلزي. ستواجه ويلز البوسنة في كارديف يوم الخميس في نصف نهائي التصفيات؛ وسيستضيف الفريق الفائز الفائز في المباراة بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية للتنافس على مكان في الدور النهائي هذا الصيف.