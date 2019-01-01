مدرب مصر السابق يدخل تاريخ الدوري الإسباني مع ليجانيس

ليجانيس يحاول الخروج من دائرة الهبوط

أصبح خافيير أجيري، مدرب مصر السابق وليجانيس الحالي، أكثر المدربين الأجانب خوضاً للقاءات في مسابقة الدوري الإسباني.

وتم تعيين أجيري قبل أسابيع مدرباً في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، ويحتل حالياً الترتيب قبل الأخير في جدول الترتيب.

وبلغ أجيري مباراته رقم 396 مساء الجمعة في التعادل بين ليجانيس وديبورتيفو ألافيس، ليصبح أكثر الأجانب إشرافاً على المباريات في الليجا.

وتخطى أجيري صاحب الواحد وستين عاماً الأرجنتيني هيلينيو هيريرا، مدرب برشلونة وإنتر السابق، والذي كان يملك الرقم القياسي.

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ويملك المكسيكي مشواراً حافلاً في إسبانيا بدأ في 2002 مع أوساسونا عندما قاده لبلوغ دوري أبطال أوروبا.

وسبق للمدير الفني السابق للفراعنة تدريب ريال سرقسطة، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، والآن ليجانس بالملاعب الإسبانية.

ورحل أجيري عن تدريب مصر في الصيف الماضي بعد توديع الفريق أمم إفريقيا من الدور الثاني على يد جنوب إفريقيا بالقاهرة.