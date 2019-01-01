مدرب مايوركا مهاجمًا ميسي: يعيش داخل فقاعة

شجار كلامي بين ليونيل ميسي ومدرب ريال مايوركا

تحدث فيسينتي مورينو المدير الفني لنادي ريال مايوركا عن المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة الفريق المايوركي أمام برشلونة.

ونجح برشلونة في تحقيق انتصار عريض على ملعبه كامب نو على حساب غريمه ريال مايوركا بخمسة هداف مقابل هدفين ليستعيد صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد.

وشهدت المباراة مشادة كلامية بين ليونيل ميسي وبين المدير الفني لريال مايوركا فيسينتي مورينو في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تقدم برشلونة بهدفين لهدف، قبل أن يتدخل إيفان راكيتيتش لتهدئة الأمور.

وعقب المباراة، تحدث فيسينتي مورينو عن هذا التراشق اللفظي بينه وبين ميسي حيث قال إن بعض اللاعبين يوضعون داخل فقاعة ولا يمكن محاسبتهم.

وأضاف: "لا يهم إذا كان ميسي قد فعل ذلك لأنه كان غاضبًا أم لا، بالنسبة لي هذا ليس مهمًا ولا أعيره اهتمامًا، هناك بعض اللاعبين يوضعون في فقاعة ولا يمكنك النقاش ولا التفكير في أي شيء معهم"

وتابع: "بالنسبة للبعض، هو لاعب مختلف، وبالنسبة لآخرين هو شخص مثل أي شخص آخر وعليك معاملته على هذا النحو، لم يكن ذلك خطأ ويجب ألا نعطيه أهمية أكبر"

ميسي يحتفل بالسادسة بهاتريك ويقود برشلونة لفوز ممتع أمام مايوركا

يذكر أن ليونيل ميسي قد تألق في مواجهة مايوركا وسجل هاتريك استعاد به صدارة الهدافين للدوري الإسباني من نجم ريال مدريد كريم بنزيما.