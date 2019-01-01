مدرب ليون: ندومبيلي سيكون بوجبا الجديد

مدرب ليون يمتدح لاعبه تانجي ندومبيلي ويشبهه بالفرنسي بول بوجبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

امتدح برونو جينيسيو المدير الفني لفريق أولمبيك ليون اللاعب تانجي ندومبيلي واصفًا إياه بأنه بول بوجبا الجديد.

وكان ندومبيلي قد ارتبط اسمه بالانتقال ليوفنتوس التي تبحث جماهيره عن لاعب يعوض رحيل بوجبا لمانشستر يونايتد في صفقة كانت هي الأغلى في العالم عام 2016.

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وقال مدرب ليون عن لاعبه في تصريحاته لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "هو قوي على المستوى البدني والفني، بلمسة واحدة يستطيع أن يمر من ثلاثة لاعبين ومن الصعب إيقافه".

كما أضاف مدرب الفريق الفرنسي: "هو دقيق بتحركاته ومراوغاته غاية في العبقرية، لا أحب المقارنات ولكن ندومبيلي قد يكون بوجبا الجديد، هو يستطيع اللعب في أي مركز وإحراز الأهداف وسيتطور أيضًا، لن أتفاجئ في حال رأيته يلعب في يوفنتوس، ولكني بصفتي مدربه أتمنى أن يستمر معي في ليون".

يذكر أن أولمبيك ليون سيقابل فريق برشلونة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.