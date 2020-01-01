مدرب ليل يثير الجدول حول استمرار سوماري مع الفريق

كبار الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب

أثار كريستوف جالتير، المدير الفني لنادي ليل الفرنسي، الجدل حول استمرار بوباكاري سوماري مع الفريق.

ودخل اللاعب الشاب، دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد.

وعند سؤال المدرب، عن موقف اللاعب قبل مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان يوم الأحد القادم، قال: "لا أعرف لم يخبرني أحد بأي شيء عن وضعه".

وواصل: "المؤكد أنه يريد اللعب والقتال مع اللاعبين للفوز على باريس يوم الأحد".

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإنه في حال رحيل اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، ستكون قيمته 60 مليون يورو، مما يجعله ثاني أكبر صفقة ترحل عن ليل بعد نيكولاس بيبي الذي انضم لأرسنال في فترة الانتقالات الماضية مقابل 80 مليون يورو.

وتفكر إدارة ليل في التخلي عن اللاعب الفرنسي، لتقليل الضغط من قبل هيئة الرقابة المالية لكرة القدم.

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جدير بالذكر أن سوماري شارك مع ليل هذ الموسم في 27 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.