مدرب ليل يهاجم مورينيو

بداية مثيرة لمشوار البرتغالي كعادته

شن كريستوف جالتييه، مدرب ليل، هجوماً قوياً بحق البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما طلب الأخير في توتنهام عدد من أعضاء الجهاز الفني للفريق الفرنسي.

وانضم جواو ساكريمينتو ونونو سانتوس إلى الجهاز الفني لسبيرز مباشرة بعد تعيين مورينيو مدرباً مساء الأربعاء الماضي.

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وتحدث جالتييه عن الأمر في المؤتمر الصحفي للقاء بي إس جي: "كل شخص له طريقته في فعل الأشياء، ما قام به راقي للغاية، تصرف راقي للغاية".

وأضاف: "أنا غاضب، التوقيت غير مناسب، هناك طرق لفعل الأمور، ولكن المهم أن الأمر تم بموافقة الرئيس، أرادا الرحيل، هذه هي كرة القدم اليوم".

واستمر المدير الفني: "الرئيس والمدير الرياضي فشلا في إقناعهما بالبقاء، لم أتوقع حدوث الأمر قبل لقاء باريس، كنت لأفعل نفس الأمر لو وُضعت في نفس الموقف".

مورينيو سيكون على موعد مساء السبت وظهوره الأول مع سبيرز عندما يقابل وست هام لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليل ضيفاً على بي إس جي مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.