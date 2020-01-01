مدرب ليفربول : صلاح يشعر بالراحة ولا يريد الرحيل

وسط أنباء انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

يعتقد جاري أونيل المدرب بأكاديمية نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح لا يريد الرحيل عن الريدز الصيف القادم.

العديد من التكهنات ظهرت في الفترة الأخيرة، حول عدم شعور صلاح بالسعادة مع ليفربول، ورغبته في الرحيل إلى الدوري الإسباني.

اللاعب خرج مؤخرًا في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية، ليفتح الباب أمام إمكانية الانتقال لريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

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ومن جانبه قال أونيل في تصريحات صحفية:"بالنسبة لي أميل للحكم على الأداء والرجل الذي ظهر لمدة نصف ساعة ضد كريستال بالاس ونجح في التسجيل مرتين".

وأضاف:"ما أسمعه عن عمله الجاد في التدريبات ومدى الثبات الذي يتمتع به، يجعلني أؤمن بعدم وجود أي مشكلة".

وتابع:"اللاعبون يقومون بإجراء المقابلات بشكل مستمر مع الصحف، وعندما يحدث ذلك في بلدان ولغات اخرى، هناك بعض الأشياء قد تثير الجدل، ولكني أحكم على مستواه وما يقدمه مع ليفربول وهو لا يبدو وكأنه رجل غير سعيد في النادي".

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يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 16 هدفًا في 21 مباراة لعبها مع ليفربول في كل البطولات هذا الموسم.