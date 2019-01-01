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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

مدرب ليجانيس: لا نمتلك خطة لإيقاف ميسي

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تعرف على تصريحات مدرب ليجانيس قبل مواجهة برشلونة في الدوري

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بليجيرينو، المدير الفني لنادي ليجانيس، صعوبة إيقاف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف ليجانيس مساء الغد، الأحد، ضمن إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال بليجيرينو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "ميسي هو نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم من وجهة نظري ومن الصعب إيقافه".

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وتابع: "لن أقوم بمراقبة ميسي بلاعب لأنه يستطيع المرواغة وصناعة الفرص وكذلك التسجيل ومن المستحيل إيقافه بصورة كاملة. نحن نلعب ضد برشلونة وليس ميسي".

النادي الكتالوني خسر المواجهة الأخيرة ضد ليجانيس بهدفين لهدف.

وواصل: "فريق برشلونة تحسن كثيرًا في الآونة الأخيرة وصار أفضل ومواجهته في "كامب نو" ليست سهلة".

واختتم: "نحن تحسنا أيضًا وانتصرنا على ريال مدريد  في الكأس. نهدف فقط للتطور في المباريات التي نخوضها خارج أرضنا".

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بينما يحتل ليجانيس المركز 13 برصيد 22 نقطة.

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