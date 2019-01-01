مدرب لوبي ستارز: تعرضنا لمحاولات الإرشاء للتخاذل أمام الوداد

مفاجأة مدوية يفجرها مدرب لوبي ستارز النيجيري، عن مواجهة الوداد االمغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سولومون أوغبيدي، المدير الفني لفريق لوبي ستارز النيجيري، عن مفاجأة كبيرة، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

لوبي ستارز النيجيري تعادل مع الوداد البيضاوي سلبيًا بدون أهداف، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم بالمغرب.

أوغبيدي قال خلال المؤتمر الصحفي، في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو مارس" المغربية، أن هناك أحد الأشخاص بالمغرب، حاول إرشاء لاعبي لوبي ستارز، من أجل التخاذل خلال المباراة.

💢 استقالة المستشار القانوني لنادي @ismailyofficial نهاد حجّاج من منصبه بسبب اعتراضه على التدخل في مهام عمله والأجواء "الغير صحّية" على حد تعبيره pic.twitter.com/tnQyer3Cqt — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

مدرب الفريق النيجيري تابع: "من العار أنه مازال هناك أمور مثل هذه في قارة إفريقيا، ومازالت كرة القدم بالقارة السمراء فاسدة".

سولومون أوغبيدي شدد على أنه تم رفع هذه الواقعة للاتحاد الإفريقي، من أجل الحسم فيها، مشيرًا إلى كرة القدم بقارة إفريقيا، تحتاج إلى الكثير من أجل التطور.

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الوداد يتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متساويًا مع صن داونز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وأسيك ميموزا الإيفواري ثالثًا بأربع نقاط، متساويًا مع لوبي ستارز الرابع بنفس رصيد النقاط.