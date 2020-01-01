مدرب لشبونة يثير الجدل بشأن مستقبل فيرنانديس والانتقال لمانشستر يونايتد

سيلاس دا سيلفا المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة يثير الجدل حول مستقبل اللاعب برونو فيرنانديس المطلوب للانضمام لمانشستر يونايتد.

أثار سيلاس دا سيلفا المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة المزيد من الجدل حول مستقبل لاعبه برونو فيرنانديس نجم فريقه بعد تزايد الأنباء عن رحيله لمانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلاس وأكد خلالها أن النادي في حاجة ماسة لبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وقال سيلاس: "لا يمكنني أن أحسم أي شيء حول إذا ما كان فيرنانديس قد قدم ظهوره الأخير معنا ضد ماريتمو، سأحب لو استمر معنا".

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وأضاف: "في الوقت الحالي لا أعرف إذا ما كان سيبقى أم لا، لكنني أتمنى أن أستمر في الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل".

وأكمل: "برونو فيرنانديس لاعب مختلف تمامًا، ويرى العديد من الأمور في الملعب التي لا يستطيع أي شخص آخر رؤيتها".

وأنهى تصريحاته: "أي فريق يملك برونو فيرنانديز في البرتغال سيعاني لو رحل عن صفوفه، ولو تم رحيله سيكون علينا أن نبحث عن البديل".

جدير بالذكر أن المفاوضات كانت قد تعقدت في الأيام الأخيرة بين مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة بشأن انتقال اللاعب لصفوف الشياطين الحمر.