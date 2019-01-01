مدرب لايبزيج: لم يصلنا أي عروض لضم فيرنر

رالف رانجنيك المدير الفني لفريق لايبزيج يؤكد أن فريقه لم يتلقى أي عروض من أجل رحيل لاعبه تيمو فيرنر في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى رالف رانجنيك المدير الفني لفريق لايبزيج أن يكون فريقه قد تلقى أي عروض من أجل رحيل اللاعب تيمو فيرنر في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مدرب الفريق وأكد خلالها أن فيرنر سيكون عليه تمديد تعاقده مع النادي لإزاحة الضغوط من عليه.

وقال رالف: "لو كنت ناصحًا له أو مكان والده كنت سأنصحه بكل تأكيد بالبقاء في صفوف لابيزيج وتجديد تعاقده مع الفريق".

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وأضاف: "عندما يأتي له نادي كبير ويريد أن يرحل سيكون ذلك ممكنًا أيضًا في ذلك الوقت، لكن حتى الآن لا يوجد أي نادي تقدم بعروض من أجل ضمه".

وأكمل: "لا أعتقد أن دخول الموسم وعقده بالعام الأخير تعد فكرة جيدة بالنسبة له، ذلك سيجعل علاقته بالجماهير صعبة للغاية".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ربطت فيرنر بكل من ريال مدريد وبرشلونة في الأشهر الأخيرة، لكن كلا الفريقين قد نجحا في دعم هجومهما بالفعل بعد ضم الملكي ليوفيتش واقتراب برشلونة من الإعلان عن صفقة جريزمان.