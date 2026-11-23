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أثار لوران كورتوا، المدير الفني لكولومبوس كرو، جدلًا واسعًا بعدما أكد أن ليونيل ميسي كان محظوظًا بالإفلات من البطاقة الحمراء خلال فوز فريقه الكاسح على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة. ووجد النجم الأرجنتيني نفسه في قلب مشادة ساخنة في الشوط الأول، بعدما ضرب وجه أحد المنافسين بالكرة من مسافة قريبة.

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لقطة مثيرة للجدل تعكر الوقت بدل الضائع من الشوط الأول على ملعب نو

وقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول خلال المباراة الافتتاحية لسلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، التي تُحسم بالفوز في مباراتين من أصل ثلاث، مساء السبت. فبعدما لم يتراجع جونزالو تابيا، مهاجم كولومبوس، المسافة المطلوبة، نفّذ ليونيل ميسي رمية تماس سريعة قذف بها الكرة مباشرة في وجهه من مسافة تقارب 60 سنتيمترًا.

واكتفى الحكم ألين تشابمان بإنذار اللاعبين معًا، ليُجنّب ميسي بطاقة حمراء كانت ستؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة على الأقل. وسجّل تابيا لاحقًا هدفه الثاني، في الوقت الذي حقق فيه كولومبوس الفوز بنتيجة 3-0.

كورتوا يشكك في التحكيم وتابيا يلتزم الدبلوماسية

وفي تصريحات للصحفيين عقب المباراة، انتقد كورتوا، المدير الفني لكولومبوس، القرار قائلًا: «الجميع يعلم أن تلك اللقطة كانت تستحق أكثر من بطاقة صفراء»، مضيفًا أن الموقف «محزن»، وذلك عندما سُئل عمّا إذا كان على رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم مراجعته.

في المقابل، رفض تابيا تحميل الحكم المسؤولية رغم تعرضه للضربة، وقال مهاجم كولومبوس كرو: «إنها لقطة من لقطات المباراة. لا أعرف إن كانت تستحق بطاقة حمراء، لكنني لست الحكم لأقرر ذلك». وتابع: «الأمر يبقى عند هذا الحد».

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تعثر إنتر ميامي في الدفاع عن لقبه رغم إنجاز ميسي بالحذاء الذهبي

وسار كيلي جونزاليس، مدرب إنتر ميامي، على نهج تابيا في مؤتمره الصحفي عقب اللقاء، إذ قال: «عليّ أن أفكر في الموقف، البطاقة لا تغيّر الكثير». وأضاف: «الحكم رأى أنها تستحق بطاقة صفراء وانتهى الأمر، لا يمكننا لوم الحكم. أحيانًا يرتكبون الأخطاء، وأحيانًا لا يعجبهم كل واحد منا، وعلينا تقبّل ذلك».

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وتضع هذه الخسارة بطل كأس الدوري الأمريكي 2026 على شفا الخروج من الدور الأول، بعدما دخل الأدوار الإقصائية مصنفًا ثانيًا في المنطقة الشرقية. كما أفسدت ليلة تاريخية لميسي، الذي تسلّم جائزة الحذاء الذهبي لعام 2026 من الشريك في ملكية النادي خورخي ماس قبل انطلاق المباراة، بعد تتويجه بالجائزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصبح ميسي أول لاعب يتوج بالحذاء الذهبي للدوري الأمريكي في موسمين متتاليين، وسادس لاعب فقط يحصد الجائزة أكثر من مرة، بعدما سجّل 26 هدفًا في الموسم العادي وقدّم 17 تمريرة حاسمة، وهو ثاني أعلى رقم في الدوري. كما يُتوقع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي.

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رحلة إلى كولومبوس لا بديل فيها عن الفوز لإنتر ميامي الواقع تحت الضغط

ويواجه إنتر ميامي اختبارًا فوريًا عندما يحل ضيفًا على كولومبوس يوم الجمعة في المباراة الثانية. وبعد التأخر في السلسلة إثر خسارة السبت، بات فريق جونزاليس مطالبًا بالفوز خارج أرضه للإبقاء على آماله في الأدوار الإقصائية.

ومن شأن الفوز خارج الديار أن يفرض مباراة ثالثة حاسمة على ملعب نو، ما يمنح بطل كأس الدوري الأمريكي 2026 طوق نجاة لتفادي الخروج المبكر.