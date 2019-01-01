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كأس آسيا

مدرب كوريا الجنوبية يوضح سبب مشاركة سون أمام الصين

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KFA
كوريا تنتظرها مواجهة عربية في ثمن النهائي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد المدير الفني البرتغالي، باولو بينتو، بأداء منتخب كوريا الجنوبية، أمام نظيره الصيني، وتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الثالثة.

وتفوق المنتخب الكوري الجنوبي، على حساب نظيره الصيني، في المباراة التي شهدت المشاركة الأولى للقائد سون هيونج مين، عقب انضمامه لبعثة الشمشون بعد المشاركة مع توتنهام الإنجليزي.

وضمن المنتخب الكوري الجنوبي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث ينتظر معرفة هوية منافسه.

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بينتو الذي سبق له تدريب المنتخب البرتغالي علق على الفوز عقب نهاية اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة، واستحقينا تصدر المجموعة بشباك نظيفة، وكدنا نسجل مزيداً من الأهداف بفضل الفرص التي تم خلقها".

وعن مشاركة سون الذي أنضم للمنتخب أمس الأول: "سون لاعب مميز ومحترف يستطيع المشاركة في أكثر من مركز، قرار مشاركته اتخذته قبل يوم من المباراة".

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وينتظر المنتخب الكوري الجنوبي معرفة هوية منافسة والذي قد يكون المنتخب البحريني، أو صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة، في دور الـ16 من المسابقة الآسيوية.

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