الانتقالات
الانتقالات

مدرب كارديف: اللاعبون لا يتعاقدون معنا بسبب سالا

Getty Images
سالا حتى الآن مفقود
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف نيل وارنوك، مدرب كارديف سيتي، أن فريقه غير قادر على إبرام صفقات في الانتقالات بسبب رفض اللاعبين القدوم بعد واقعة اختفاء إيميليانو سالا.

وكان كارديف قد ضم سالا من نانت مقابل 15 مليون يورو في الشهر الماضي، ولكن حتى الآن يعد اللاعب مفقوداً بعد اختفاء طائرته وسط تواصل جهود البحث.

وقال وارنوك بالمؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث: "هناك مهاجم أو أثنين تابعنهاهم رفضوا القدوم في ظل الظروف الحالية".

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وأكمل: "اللاعبون لا يريدون الانضمام لنا بعد ما حدث، كان سوق انتقالات صعب، ولكن على الأقل ضمينا باكونا، كنت أنتظر ضم كل الأهداف الثلاثة وكنت لأحصل عليهم لولا ما حدث".

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وختم: "كنا قريبين من صفقة ضخمة واتفقنا، ولكن استمر اللاعب في المماطلة والطلبات بسبب ظروفنا، وقلت للإدارة أنني أرفض أن يتم الضغط علينا".

ويحتل كارديف سيتي المرتبة الثامنة عشر برصيد 19 نقطة بعد مرور 24 جولة في البريميرليج.

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