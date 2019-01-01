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مدرب قطر: اليابان فريق منظم وتشافي قريب من اللاعبين

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سانشيز يتحدث عن توقعات تشافي لكأس آسيا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الإسباني فيلكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، على أن مباراة اليابان هي الأهم في تاريخ الكرة القطرية، وأن الجميع لديه الثقة الكبيرة ومتشوق لخوض مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019.

المنتخب القطري صعد لنهائي كأس آسيا، بعد تخطي منتخب الإمارات بأربعة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي.

سانشيز قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الفوز بكأس آسيا سيكون هو الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة القطرية، وهو الأمر الذي سيؤكد أننا قمنا بعملٍ ناجحٍ خلال السنوات الماضية".

المدرب الإسباني تابع: "منتخب اليابان منظم ويمتلك موهبة كبيرة، حيث يستطيع السيطرة على الكرة واللعب على الهجمات المرتدة".

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وأردف: "اليابان تمتلك أسلوب لعب خاص، وتلعب بشكل منظم وقوي ولديها دفاع جيد، ولديهم فلسفة اللعب الخاصة بهم".

وعلق مدرب قطر على توقعات الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث قال: "تشافي قريب جدًا من الفريق، ولديه تأثير على اللاعبين، وأتمنى التتويج باللقب كما توقع".

المنتخب الياباني سيواجه نظيره القطري مساء يوم غد الجمعة، في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

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