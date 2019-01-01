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كأس آسيا

مدرب قطر: الدفاع مفتاح النجاح

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مدرب قطر فيليكس سانشيز باس فخور بلاعبيه بعد التأهل لنصف النهائي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب فيليكس سانشيز باس المدير الفني لمنتخب قطر عن فخره بلاعبيه بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي كأس الأمم الآسيوية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الفوز على وصيف النسخة الماضية منتخب كوريا الجنوبية بهدفٍ مقابل لا شيء.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحاته عقب المباراة: "نشعر بالفخر، أنا سعيد للغاية بما قدمه الفريق، لعبنا أمام أفضل المنتخبات ولا توجد كلمات أصف بها مشاعري التأهل".

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كما أضاف مدرب العنابي: "لم نستقبل أهدافًا حتى الآن، أعتقد أن المنتخب يدافع جيدًا، وهذا هو مفتاح النجاح، لم نترك فرصًا خطيرة للخصم، أتمنى أن نسير على هذا المنوال".

يشار إلى أن المنتخب القطري سيقابل الفائز من منتخب الإمارات مستضيف البطولة أو المنتخب الأسترالي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

يذكر أن المباراة النهائية للنسخة السابعة عشر من كأس أمم آسيا ستقام في اليوم الأول من شهر فبراير.

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