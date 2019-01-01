مدرب فيرنر يحذره من الانتقال لليفربول

الخوف من تكرار تجربة نابي كيتا!

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حذر المدير الفني رالف راجنيك، لنادي ريدبول لايبزيج، مهاجمه تيمو فيرنر، من انتقاله لصفوف ليفربول الإنجليزي.

وتربط التقارير اللاعب الألماني البالغ 22 عامًا، بالانتقال لمجاورة زميله السابق، الغيني نابي كيتا، والمدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وقال رالف محذراً لاعبه في بيولي نيوز: "كيتا كان لاعباً رائعًا هنا، لكنه يعاني في ليفربول، أنه ليس اللاعب الذي كان يتواجد هنا، الأجواء المحيطة لابد أن تكون صحيحة لتيمو، هنا القضية".

ويعاني كيتا في ملعب الأنفليد، حيث سجل الموسمين الماضيين 17 هدفًا للايبزيج، لكنه لم يفتتح سجله التهديفي مع الريدز، مساهمًا في تسجيل هدف وحيد في 22 مباراة.

وتابع رالف: "علينا أن نواصل العمل على الحدود التعاقدية للنادي، نعرف أنه يستطيع كسب راتب أكبر في أي مكان آخر، لكنه يستطيع البقاء هنا حتى نهاية مسيرته، العوامل المالية ليست عامل حاسم، لكنها عامل رياضي"ز

صورة لن تُعجب جماهير ريال مدريد.. 👎 pic.twitter.com/3maZvD1Sk5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

وأردف عن موقف ناديه من اللاعب: "نريد الإبقاء عليه، نعرف أنه الأكثر شهرة في الفريق، أصبح من أبرز المواهب في الدوري الألماني، ولديه موسم ونصف في تعاقده، ونأمل في أن يبقي، لكن في النهاية الأمر يعود له".

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وسجل فيرنر 11 هدفًا في 19 مباراة بالدوري الألماني، ويعد من أبرز الأسماء التي يفكر فيها ليفربول لدعم هجومه، لتكرار تجربة روبرتو فيرمينو.