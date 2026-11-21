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وصف إينيجو بيريز، المدير الفني لفياريال، نجم برشلونة الشاب لامين يامال بأنه موهبة "استثنائية"، وذلك قبل الرحلة الصعبة التي تنتظر فريقه إلى العاصمة الكتالونية يوم الأحد. واعترف مدرب "الغواصة الصفراء" بصعوبة مواجهة متصدر الليجا الحالي، لكنه شدد على أن المباراة فرصة مهمة لفريقه كي يكتسب الزخم.

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كيف يُوقف فياريال خطورة لامين يامال؟

أشاد بيريز كثيرًا بيامال، ووصف الجناح الشاب بأنه لاعب "استثنائي يصنع الفارق" داخل الملعب. وقبل مواجهة المتصدر، أشار بيريز إلى أن النجم الشاب يطوّر أداءه شهرًا بعد شهر. وأوضح أن يامال يضيف إلى لعبه أبعادًا جديدة باستمرار، ويتحرك في مراكز لم يكن يشغلها من قبل، فيصبح أصعب على مدافعي المنافسين في توقع تحركاته.

ورغم التألق الفردي ليامال، يصر بيريز على أن فريقه لا يستطيع التركيز على لاعب واحد فقط. وأكد أن إيقاف فريق بحجم برشلونة يحتاج إلى جهد جماعي، وطالب الأظهرة تحديدًا بأن يبادروا بدلًا من الاكتفاء برد الفعل. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "من الواضح أنه لاعب رائع يغيّر مجرى المباريات. بعد عدة مباريات أمامه، نرى أنه يتأقلم ويضيف أبعادًا جديدة إلى لعبه، وأصبح قادرًا على اللعب في مراكز لم يكن يلعب فيها من قبل".

وأضاف المدرب: "لا أعتقد أن علينا أن ننظر إليه وحده. بالنسبة للظهير الأيسر لدينا، نعلم أن علينا مهاجمته بقوة أكبر، وسيتطلب الأمر دفاعًا ممتازًا. إذا أردت الفوز فالخطوة الأولى هي الدفاع، لكن الخطوة الثانية هي الهجوم بقوة أكبر".

النهج التكتيكي في كامب نو

وكان بيريز واضحًا في أن التراجع إلى الخلف أمام فريق هانزي فليك وصفة مؤكدة للكارثة. فهو يرى أن برشلونة يزداد خطورة كلما اقترب من مرمى فياريال، خاصة مع معدله التهديفي المرتفع هذا الموسم. ولهذا يريد المدرب القادم من إقليم نافارا أن يلعب فريقه بخط دفاع متقدم، وأن يُبقي اللعب بعيدًا عن منطقة جزائه قدر الإمكان، رغم مخاطر هذا الأسلوب أمام مهاجمين لا يهدرون الفرص.

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وقال بيريز: "بالنظر إلى عدد الأهداف التي يسجلونها وعدد اللاعبين أصحاب المستوى العالي لديهم، كلما كانوا أبعد عن مرمانا كان ذلك أفضل. نعرف أيضًا أنهم سريعون في التحولات. ونعلم أن البقاء داخل منطقتنا أمام هذا الفريق في كامب نو لن يكون مريحًا. علينا أن نتقدم إلى الأمام حتى نتمكن من إيذائهم".

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مرحلة حاسمة للغواصة الصفراء

بعد بداية متذبذبة نسبيًا في الدوري المحلي، يرى مدرب فياريال أن سلسلة المباريات المقبلة مرحلة فاصلة في موسم فريقه. ومع تلاحق المباريات في أكثر من بطولة، يعتقد بيريز أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف بوضوح مستوى الطاقة لدى لاعبيه وإمكانات الفريق بشكل عام. ورغم تأكيده أن الدوري ماراثون طويل، اعترف بأن نتائج هذا الشهر ستؤثر كثيرًا على مسار الفريق في بقية العام.

وأقر المدرب: "يجب أن نعطي الأولوية دائمًا للحظة الحالية ولا ننظر إلى ما بعدها. لكن في الحقيقة، هذه المرحلة التي نلعب فيها في بطولات مختلفة كل بضعة أيام لحظة حاسمة لنرى مستوى الطاقة والمشاعر. من المهم أن نرى كيف سنتطور في هذه المباريات الأربع وما النتائج التي سنحققها. سواء سارت الأمور بشكل جيد أم لا، فالدوري ماراثون. لكن نعم، ما سيحدث في هذا الشهر سيساعدنا".

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بحثًا عن الاستقرار في الليجا

وعن الأشهر التي قضاها على رأس هذا المشروع الجديد، تحدث بيريز بصراحة عما يجب على فريقه تحسينه ليتقدم في جدول الترتيب. وحدد مشكلتين رئيسيتين: غياب الفاعلية أمام المرمى في الثلث الأخير، والعجز عن فرض السيطرة على ملعبه "لا سيراميكا". ويرى أن الفريق صنع ما يكفي من الفرص الخطيرة ليحتل مركزًا أفضل بكثير من مركزه الحالي.

واختتم قائلًا: "نحن معًا منذ بضعة أشهر، وأفضل طريقة لمعرفة أين نقف هي أن نكون واضحين. أرى أمرين واضحين: الأول أننا نصنع فرصًا محققة للتسجيل لم نترجمها إلى أهداف، ولو سجلناها لكنا في مركز آخر. والثاني أننا اليوم، عندما نلعب في لا سيراميكا، لا نملك ذلك الانتظام أو تلك الحيوية".