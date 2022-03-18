فرانكفورت لا يخشى برشلونة: سنفعل فيهم مثل بيتيس!

بعد إقصاء ريال بيتيس من ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفضل هدف متأخر من جيدو رودريجيز خطأ في مرمى فريقه، لا يبدو أينتراخت فرانكفورت راضيا عما قدم، ويعتزم إقصاء العملاق برشلونة.



لقد كان هذا واضحًا من حديث المدرب النمساوي للفريق الألماني، أوليفر جلازنر، والذي أبدى أعلى مستويات الطموح بعدما عرف أن برشلونة هو خصمه في الدور ربع النهائي.



"نستطيع أن نقصي برشلونة"

وقال جلازنر عقب إعلان نتائج القرعة: "برشلونة واحد من أهم الأسماء في الكرة الأوروبية، ولكن كي نتحدث بوضوح، لقد أقصينا صاحب المركز الخامس في الدوري الإسباني، ونستطيع أن نفعل ذلك أمام صاحب المركز الثالث".



المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت، ماركوس كروسشي، الذي تولى ذات المنصب سابقا في لايبزيج، كان متحفظا بعض الشيء قياسا لجلازنر، رغم إعلانه بوضوح أيضا الثقة في قدرة الفريق على إقصاء رجال المدرب تشافي هيرنانديز.



"سنفعل مثل جالاتا ساراي"

كروسشي قال عقب إجراء القرعة: "برشلونة هو خصم صعب، واحد من أصعب الخيارات للمواجهة، ولكننا رأينا كيف خلق لهم جالاتا ساراي المشكلات، نريد أن نفعل الشيء ذاته وهدفنا بوضوح الوصول إلى نصف النهائي".



وأضاف كروسشي: "نحن سعداء للغاية بالوصول إلى هذه المرحلة من تلك البطولة" مشيدا بروح اللاعبين والمدرب الانتصارية العظيمة التي قادتهم لإقصاء ريال بيتيس من ثمن النهائي.

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