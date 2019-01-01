مدرب فالنسيا يضع شرطًا لضم لاعب برشلونة

هل يتعاقد الخفافيش مع لاعب جديد من برشلونة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد مارسيلينو، المدير الفني لنادي فالنسيا، إمكانية التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، رافينيا ألكانتارا، في حالة واحدة فقط.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رافينيا من مغادرة النادي الكتالوني قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال مارسيلينو في المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني: "رئيس النادي تواجد معنا في سنغافورة وتحدثت معه حول إمكانية التعاقد مع رافينيا".

وأوضح: "ولكن المشكلة الحقيقة التي تواجهنا هي كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب. لقد درسنا الأمر ووجدنا مخاطرة كبيرة في جلبه".

واختتم: "لو أنّ البلوجرانا فتح باب إعارة اللاعب فربما نراه بقميص الخفافيش في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ رافينيا تواجد في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا بينما خرج أرتورو فيدال وأرتور منها.

وتمسك الخفافيش بالمهاجم رودريجو مورينو رغم محاولات أتلتيكو مدريد التعاقد معه.