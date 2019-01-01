مدرب غانا: جئنا إلى مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس وفريق الزمالك، عن سبب عدم مشاركته أساسيًا مع نسور قرطاج.تحدث كواسي أبياه مدرب منتخب غانا، عن مباراته الأولى في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.ويواجه المنتخب الغاني نظيره البنيني، ضمن الجولة الأولى مساء الغد على ملعب "الإسماعيلية"، من منافسات المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية.وقال أبياه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة بنين ليست بالسهلة كما يعتقد البعض، وسنحاول حسمها مبكرًا حتى نتفادى المفاجآت".وأضاف: "جئنا إلى مصر ليس فقط المشاركة في البطولة والخروج من الدور الأول، بل لتحقيق اللقب الإفريقي الغائب عنا".وتابع آبياه تصريحاته بالمؤتمر الصحفي : "مقتنع تمامًا بقدرات لاعبي غانا وأنهم يحققوا نتيجة إيجابية أمام بنين، ونحن لا نفكر في الكاميرون فقط بل نفكر في جميع المنتخبات".ويقع المنتخب الغاني في المجموعة الأخيرة بجانب كلا من بنين والكاميرون وغينيا بيساو والتي تقام مباريتها في ملعب "الإسماعيلية".