مدرب صربي يرفض تدريب الأهلي بشكل مؤقت

الأهلي يسعى لتعيين مدير فني للفريق عقب رحيل فلادان

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات منصب المدير الفني بالنادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة، بعد ابتعاد يوسف عنبر عن تولي تدريب الفريق عقب رحيل الصربي فلادان ميلويفيتش.

الأهلي يسعى لإسناد المهمة لمدرب مؤقت خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري، حتى التعااقد مع مدير فني أجنبي، ولكن يجد صعوبة في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأهلي حاول إقناع الصربي جورج فاتشيتش مدرب فريق فئة الشباب بالنادي، خلال الساعات الأخيرة لتولي تدريب الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصربي رفض تولي تدريب الفريق الأول معللًا أنه لا يرغب في ترك فريق الشباب وهو متصدرًا للدوري ويسير بشكل مميز.

الأهلي سقط مؤخرًا في الدوري السعودي للمحترفين في 5 مباريات بشكل متتالي بالهزيمة وهي المرة الأولى له في تاريخ البطولة منذ انطلاق حقبة المحترفين.

الراقي يحتل المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة بعد مرور 24 جولة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل 5 مرات وتلقى 9 هزائم.