شروزبري يشن هجوماً عنيفاً ضد ليفربول وكلوب

رفض احتجاج شروزبري ضد ليفربول وكلوب...

هاجم الرئيس التنفيذي لفريق شروزبري تاون "بريان كالدويل " يورجن كلوب وليفربول ، متهماً فريق الريدز بخرق قواعد كأس الاتحاد الإنجليزي .

وكان الفريقين قد تعادلا في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في كأس الاتحاد بنتيجة 2/2، وسيتم إعادة المباراة في أنفيلد.

حيث أعلن كلوب على الفور أنه وكبار لاعبيه لن يشاركوا في هذه الإعادة ، مع تولي نيل كريتشلي مسؤولية فريق الشباب تحت 23 عامًا.

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وكان يورجن كلوب قد قرر عدم التواجد هو ونجوم الفريق في مباراة الإعادة التي حسمها الريدز لصالحه بهدف نظيف، بسبب تفضيل الألماني إراحة الفريق.

لكن كالدويل يعتقد إن قرار كلوب بعدم الدفع بلاعبي الصف الأول فوت على شروزبري مكاسب مادية.

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وقال كالدويل:"ستتذكر عودتنا المذهلة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مباشرة على البي بي سي مع تعادل ليفربول 2-2 في يناير."

وتابع " بعد المباراة مباشرة قام كلوب بإفساد ما كان ينبغي أن يكون لحظة رائعة لنادينا، من خلال الإدلاء بتصريحات علنية بأنه هو وجميع لاعبيه لن يحضروا مباراة الإعادة في أنفيلد، مما تسبب في خسائر ليست فقط مادية، ولكن في ما ينبغي أن يكون إنجاز رائع للاعبين والنادي ومشجعينا".

وأضاف "كافحنا للاعتقاد بأن تصريحاته لم يكن لها تأثير على إعادة البث التليفزيوني ونحن مقتنعون بأن ليفربول كسر قواعد كأس الاتحاد من خلال" عدم إرسال أقوى فريق "في مباراة العودة.

وأردف "في فبراير قدمنا ​​شكوى إلى الاتحاد الإنجليزي بشأن خرق القواعد ولكن للأسف وبشكل غير متوقع تم إبلاغنا أنه تم رفض طلبنا هذا الأسبوع الماضي وبعد أربعة أشهر من الواقعة".

واختتم "أدى هذا بلا شك إلى منافسه أقل بكثير للاعبين والمشجعين لدينا ، فضلاً عن المكافأة المالية التي كانت متوقعة من فريق الريدز".

يذكر أن ليفربول قد شارك أيضًا بفريق من الشباب في كأس الرابطة أمام أستون فيلا في مباراة خسرها بسبب جدوله المزدحم، وكانت تلك المباراة أقل نجاحًا بالنسبة لليفربول ، الذي خسر 5-0 على يد أستون فيلا.