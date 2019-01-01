مدرب شباب قسنطينة: الحصول على نقطة من الإسماعيلي أمر جيد

مدرب شباب قسنطينة يتحدث عن صعوبة مواجهة الإسماعيلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي دينيس لافاني، المدير الفني لفريق شباب قسنطينة الجزائري، على أن الحصول على نقطة أمام الإسماعيلي، ستكون أمر جيد، في ظل الغيابات التي يعاني منها فريقه.

الإسماعيلي سيواجه شباب قسنطينة الجزائري، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

لافاني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة الإسماعيلي ستكون صعبة بالنسبة لفريقي، في ظل السمعة الكبيرة للفريق المصري الذي يمتلك خبرة جيدة ولاعبين مميزين".

المدرب الفرنسي تابع: "الإسماعيلي يمتلك دوافع كبيرة بعد عودته مجددًا لدوري أبطال إفريقيا بقرار من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي".

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🔴 علي معلول حتى الآن :

👕 لعب : 82 مباراة

⚽️ سجل : 9 أهداف

👟صنع : 25 هدفًا



🔴 جيلبرتو :

👕 لعب : 151 مباراة

⚽️ سجل : 5 أهداف

👟 صنع : 23 هدفًا pic.twitter.com/PJ1WgafGZK — جول مصر (@goaleg) February 22, 2019

دينيس لافاني أشار إلى أنه تابع مباراة الإسماعيلي والنجوم بالدوري الممتاز، وقام بتوضيح نقاط الضعف والقوة في صفوف الدراويش قبل مواجهته.

واختتم لافاني تصريحاته مشددًا على أن خوض المباراة بدون حضور جماهيري، سيكون أمرًا إيجابيًا لفريقه، حيث سيقوم باستغلال هذا الأمر في امتصاص حماس لاعبي المنافس.

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الاتحاد الإفريقي كان قد اتخذ قرارًا بعودة الإسماعيلي إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد استبعاده بسبب الشغب الجماهيري.