مدرب شباب الأهلي: حققنا إنجازًا الموسم الجاري ولا مجال لفقد النقاط

كتيبة الأرجنتيني تستعد لخوض الديربي أمام النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا؛ المدير الفني لشباب أهلي دبي، بخصمه النصر، مؤكدًا أن مواجهته ليست سهلة على الإطلاق، لكنه وصف ما يحقق فريقه بالإنجاز.

الديربي من المقرر أن يقام غدًا الجمعة، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال الأرجنتيني، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعرف النصر جيدًا، هو فريق قوي للغاية وحقق نتائج إيجابية مؤخرًا، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني، لذلك المباراة ستكون صعبة على الطرفين، لكننا نسعى لتقديم أفضل مما قدمناه بالمباراة الأخيرة لنا، التي عابنا بها عدد من النقاط السلبية".

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وأضاف: "النسبة للمنافسة على صدارة الدوري، يجب علينا أن نركز على حصد النقاط، وانتظار ما تسفر عنه بقية المباريات، فارق النقاط الست ليس أمراً سهلاً، الأمور متوقفة على نتائج الشارقة، الأهم هو العمل بجدية من جانبنا لحصد النقاط، فلا مجال للتفريط في أي نقطة".

مدرب شباب الأهلي تابع: "سعداء بما تحقق من إنجاز في هذا الموسم، الفضل ينسب للاعبين والإدارة وكذلك الجمهور الذي حرص على المساندة والدعم، ورغم تحقيقنا للقبين إلا أن الطموح أكبر، القتال يجب أن يستمر من أجل تحقيق المزيد من الأهداف".

يذكر أن النصر يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يحل شباب الأهلي في المركز الثاني بـ47 نقطة.