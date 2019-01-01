النتائج المباشرة
الانتقالات

مدرب شالكه يفسر بيع نالدو ويرفض التعليق على بنعطية

التعليقات()
Getty
الأمر لم يكن برغبة المدرب..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد كريستيان هايدل مدرب شالكه الألماني معارضته لرحيل مدافع فريقه البرازيلي نالدو إلى موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وقال هايدل:"رد فعلي الأول كان مستحيل، لن يحدث ذلك. لأنه لم يكن ضمن خططنا أي فرص للتفريط به".

اختيارات المحررين

وأضاف:"لقد فعلناها لأجله في النهاية. لقد قلت له أنه إذا تركناه كنادي سنفعل ذلك بانطباع جيد على الوجه ولكن بقلوب مثقلة للغاية".

وأوضح:"في النهاية اضطررنا لتنفيذ رغبة اللاعب لأجله فقط".

ختاماً رفض المدرب إبداء تعليقه على أنباء ربط ناديه بالتعاقد مع المغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.

الموضوع التالي:
أرقام برشلونة| ميسي يفتتح عام 2019 بشكل مثالي
الموضوع التالي:
ريال مدريد يفشل في كسر نحس بداية العام للموسم الثاني على التوالي
الموضوع التالي:
سولاري: لا أفهم كيف لم تحتسب ركلة جزاء فينيسيوس!
الموضوع التالي:
الوحدة السعودي يعتمد جهازه الفني بقيادة ميدو
الموضوع التالي:
رسميًا.. جيرمان ديفو إلى رينجرز بطلب من ستيفن جيرارد
إغلاق