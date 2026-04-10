أشاد أردا توران بكلمات جميلة بغوس هيدينك بعد فوز شاختار دونيتسك على ألكمار (3-0). وبعد المباراة سُئل المدرب التركي عن المدرب الذي تعلم منه أكثر؛ فذكر هيدينك.

مساء الخميس، نجح الأوكرانيون في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في الفوز على ألكمار بنتيجة كبيرة 3-0. وستُقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في ألكمار، لكن ستكون مهمة فريق ليروي إيختيلد صعبة من أجل مواصلة المشوار إلى نصف نهائي البطولة.

توران يخوض مهمته الثانية كمدرب أول. وقبل ذلك كان مدربًا لمدة ثلاثة مواسم في بلده، مع إيوبسبور. ومنذ بداية الموسم يقود لاعب أتلتيكو مدريد السابق المجموعة في شاختار.

وكان التركي البالغ 39 عامًا العقل المدبر وراء الفوز العريض على ألكمار. وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة سُئل عن المدرب الذي استفاد منه أكثر. فأجاب: «تعلمت الكثير من مدربين مختلفين، لكن خصوصًا من هيدينك».

وقد عمل الاثنان معًا عندما كان هيدينك مدربًا لمنتخب تركيا. وقال: «سلوكه في استراحة مباراة بلجيكا مع منتخبنا التركي كان درسًا مهمًا جدًا بالنسبة لي. كان دائمًا هادئًا إلى هذا الحد».

كما وجّه توران كلمات جميلة أيضًا لدييغو سيميوني. وقال: «ليس لدي إنييستا أو تشافي أو كروس أو مودريتش في فريقي. عليّ أن أقنع لاعبيّ بأهمية الدفاع، وعليهم أن يؤمنوا بالعمل الدفاعي».

وعلى الرغم من الانتصار الكبير، لم يرَ توران أنها كانت مباراة سهلة. وقال المدرب: «كانت بصراحة مباراة صعبة. لا أعتقد أن النتيجة تعكس التسعين دقيقة بشكل جيد. في الشوط الأول لم نتمكن من اللعب كما نريد أمام خطة 5-4-1. كان ألكمار أكثر استحواذًا، وكان دفاعهم الثلاثي يغيّر التكتيك بانتظام، ما سبب لنا مشكلات. في الشوط الثاني كنا أكثر شراسة».