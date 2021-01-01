مدرب سيمبا: لا أعلم سبب مواجهة الأهلي نهارًا .. وسنعاني بالقاهرة

المدير الفني لفريق سيمبا يتحدث عن الفوز على الأهلي

أكد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، على أن النادي الأهلي هو رقم 1 في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جوميز قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الأهلي هو رقم 1 في إفريقيا، وقدم مباريات رائعة في كأس العالم للأندية، ومواجهته كانت تحدي كبير بالنسبة لنا، فهو فريق خطير ويلعب بقوة على الأجنحة هجوميًا، ويمتلك دفاع قوي، وكان علينا القتال من أجل السيطرة على المباراة.

المدرب الفرنسي تابع: "لم نخش الأهلي وكنا نعرف أنه فريق قوي، ولم أواجه الفريق الأحمر عندما كنت مدربًا للإسماعيلي، ولكني شاهدته آخر 5 مباريات، وعرفت كيف يلعب وتحركاته وأخطر لاعبيه".

وواصل: "قلت للاعبي فريقي أن الأهلي سيتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة والرطوبة، وعلينا أن نستغل إجهاد الفريق ولا نمحهم الفرصة من أجل الاستحواذ على الكرة كثيرًا".

واستطرد قائلًا: "لا أعلم لماذا لعبنا المباراة نهارًا، درجة الحرارة والرطوبة هنا مرتفعة، ولكننا نعرف أن الفريق سيعاني في مباراة القاهرة، والأمور ستكون معقدة بالنسبة لنا".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا: "حسين الشحات وعلي معلول بالتأكيد لاعبان كبيران، ولكن جميع لاعبي الأهلي الذين شاركوا هم مميزين، ولا أعرف إذا كانت مشاركة الثنائي ستحدث تأثيرًا على المباراة أم لا".

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سيمبا حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتصدر الفريق التنزاني المجموعة، بينما يحتل الفريق الأحمر المركز الثالث خلف فيتا كلوب الكونغولي.