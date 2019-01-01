مدرب سيمبا: رسالتي للاعبين تسببت في عدم استقبال أهداف بالشوط الثاني

ماذا قال مدرب سيمبا للاعبيه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد باتريك أوسيم، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، على أنه وجه رسالة للاعبيه، بعد نهاية الشوط الأول في مباراة الأهلي، التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي.

أوسيم قال خلال تصريحات لموقع "كامبيوني مونداي": "طلبت من لاعبي فريقي إظهار قدرتهم، بعد التأكد من خسارة المباراة، في الشوط الأول".

مدرب سيمبا تابع: "كنا نعاني من العديد من المشاكل، فعندما تستقبل هدفًا في الدقائق الأولى من المباراة أمام فريق كبير مثل الأهلي، يكون من الصعب العودة".

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باتريك أوسيم أردف: "وجهت رسالة للاعبي فريقي بين شوطي المباراة، حيث قلت لهم، علينا أن نظهر للأهلي كيف تلعب كرة القدم".

واختتم مدرب سيمبا تصريحاته، مشددًا على أن رسالته تسببت في عدم استقبال فريقه أي أهداف خلال الشوط الثاني، حيث قدم أداء أفضل.

الأهلي حقق الفوز على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد، سجلهم في الشوط الأول، بالمباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.