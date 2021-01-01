مدرب سيمبا: أثق في لاعبي فريقي وطلبت منهم الاستمتاع أمام الأهلي

جوميز يتحدث عن مواجهة الأهلي

أكد ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، على أنه فخور بفريقه، مشيرًا إلى أنه طلب منهم اللعب أمام الأهلي بقوة وبكل روح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي سيحل ضيفًا على سيمبا في تنزانيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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جوميز قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أثق في لاعبي فريقي، وأعلم أن سيمبا سيكون له مستقبل جيد، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي".

مدرب سيمبا تابع: "أتمنى أن تتواجد أعداد كبيرة في مباراة الأهلي القادمة، لأنها ستكون مواجهة كبيرة".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا: "طلبت من لاعبي سيمبا الاستمتاع بكرة القدم أمام الأهلي، وتقديم أفضل ما لديهم خلال تلك المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية".

ويتصدر الأهلي ترتيب فرق المجموعة الأولى بالبطولة القارية، برصيد 3 نقاط، ويأتي سيمبا في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث والمريخ الرابع بلا نقاط.