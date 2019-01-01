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مدرب سيلتيك السابق يعترف بأنه تنبأ بانفجار موهبة فيرجيل فان دايك

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نيل لينون قول إنه أخبر فان دايك بأنه لن يبقى طويلًا في سيلتيك حين كان مدربًا لهم

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال مدرب سيلتيك السابق نيل لينون إنه تنبأ بمستقبل باهر وكبير لقلب الدفاع الدولي الهولندي الحالي لليفربول فيرجيل فان دايك.

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وكان لينون قد درب سيلتيك الأسكتلندي في الفترة ما بين 2011 و 2017، وهي الفترة الي ارتدى فيها فان دايك قميص الفريق الاسكتلندي.

وبخصوص ذلك، قال لينون إنه أخبر فان دايك بأنه لن يبقى طويلًا مع سيلتيك، وإنه سينتقل إلى فريق كبير في المستقبل القريب.

وأضاف: لقد ظهرت الموهبة الكبيرة على فان دايك منذ أول يوم له مع سيلتيك، بدايته كانت تبشر بمستقبل كبير للاعب قادم بقوة"

وتابع: "حاليًا فان دايك هو أفضل قلب دفاع في العالم، لقد قدم مستوى أجبر به الكثيرين على الاعتراف بذلك في فترة قصيرة جدًا"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك انتقل من صفوف سيلتيك إلى ساوثهامبتون، قبل أن يقوده التألق مع الفريقين إلى الرحلة الأكبر في ليفربول.

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