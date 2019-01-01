مدرب سيلتك يعلن انهيار مفاوضات نقل مدافعه لآرسنال

يبدو أن اللاعب سيبقى مع ناديه الموسم الجديد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بشكل ضمني .. أكد المدير الفني لنادي سيلتك جلاسكو نيل لينون، تجمد مفاوضات مجلس الإدارة مع مسؤولي نادي آرسنال، بشأن انتقال الظهير الشاب كيران تيرني إلى ملعب "الإمارات" قبل غلق الميركاتو الصيفي في بلاد الضباب.

ومنذ فتح نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية، والأخبار لا تتوقف عن اهتمام المدفعجية بالشاب الاسكتلندي، وآخر التحديثات، أشارت إلى أن العرض الثاني الذي تقدم به خامس البريميرليج لشراء صاحب الـ22 عامًا، قوبل بالرفض، لاختلاف الطرفين على طريقة التسديد.

وتقول شبكة "سكاي سبورتس"، إن المدفعجية عرضوا بالفعل 25 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة، وهو المبلغ الذي وافق عليه الطرف الاسكتلندي، لكن حجر العثرة، يكمن في رغبة آرسنال في تسديد المبلغ بالتقسيط المريح، فيما يُصر بطل القلوب الشجاعة على أخذ مستحقاته نقدًا ومقدمًا.

وفي حديثه مع الصحفيين، قال مدرب سيلتك في آخر تحديث على هذا الملف الشائك "لم يكن لدى معلومات سوى أن الإدارة رفضت عرضين من آرسنال، لم يحدث أي تقدم في المفاوضات، وتقييمنا لكيران لم يتحقق والأمور لم تكن بهذه البساطة".

وتابع "لن تكون الصفقة الوحيدة التي تعثرت لاختلاف الطرفين في تقييم اللاعب، والأمر لا يتعلق بعدم احترام آرسنال، لكن الأمر باختصار أنهم تقدموا بعرض لأنهم يقدرون قيمة لاعبنا، ثم عادوا بعرض آخر، وهذا يعني أن كيران لاعب أكثر من جيد جدًا".

🔵 نيمار حاضرًا مع الفريق في جولته التحضيرية 👀 pic.twitter.com/zW2jCqDdhU — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "الأمر سيبقى على ما هو عليه، كيران مرتبط معنا بعقد طويل الأجل، وهذا يعني أننا في موقف قوي للغاية".