مدرب سوسييداد: أوديجارد يملك مقاومات النجاح مع ريال مدريد

هكذا تحدث المدرب الباسكي عن جوهرة ريال مدريد

يعتقد مدرب نادي ريال سوسييداد إيمانويل ألجواسيل، أن الموهوب الدنماركي مارتن أوديجارد، يملك من الجودة والكفاءة ما يكفي لتثبيت أقدامه مع ريال مدريد في المستقبل.

وانتقل صاحب القدم اليسرى الذهبية لناديه الباسكي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، لتنفجر موهبته في النصف الأول من هذا الموسم، بتسجيل 4 أهداف من مشاركته في 16 مباراة، بخلاف تمريراته الحاسمة والفرص التي صنعها لزملائه، وهو ما أثار إعجاب عشاق الريال الملكي.

ولعب مارتن دورًا هامًا في حصول فريقه على المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الليجا، قبل الحصول على عطلة عيد الميلاد.

مع ذلك، يرى ألجواسيل أن الفريق كان يستحق أكثر من 31 نقطة في النصف الأول من الموسم، وفي هذا الصدد قال لصحيفة "ماركا": "حصلنا على نقاط أقل مما كنا نستحق في أول 18 جولة، ما يعني أن لدينا مساحة كبيرة لتحسين مستوانا، والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن الفريق يعطي ردود فعل إيجابية".

وعن روديجارد وإمكانية تألقه مع ريال مدريد بنفس الطريقة التي يتألق بها مع أصحاب "أونويتا" في الوقت الراهن، قال "عندما قيل لي إن هناك فرصة للتوقيع معه، لم تكن لدى أي شكوك حول جودته عندنا شاهدت بعض مبارياته".

وأضاف "بعد مقابلته أيقنت بأننا سنستفيد من هذه الإمكانات الهائلة التي يمتلكها، والشيء الجيد أنه كان مستعدًا للمجيء إلى هنا لأنه بحاجة للعب مع فريق يساعده على تقديم أفضل ما لديه، وأفضل ما يميزه هو استعداده للنمو والتطور".

وختم "إنه ناضج جدًا وقد أثبت نفسه في الدوري الإسباني، ونحن محظوظون للغاية لوجوده معنا، ومن الممكن الاستفادة منه بطريقة أفضل من ذلك".