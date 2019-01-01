مدرب سوريا: لن نضم عمر خربين وأحمد الصالح الفترة المقبلة

لأسباب سلوكية، مدرب سوريا يرفض ضم خربين مستقبلًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فجر إبراهيم، المدير الفني لمنتخب سوريا، على أن لاعبي فريقه لم يتخاذلوا خلال مباريات الفريق الودية مؤخرًا، ولكنهم لم يقدموا مستواهم الحقيقي.

فجر إبراهيم قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سبب الخسارة في المباريات الأخيرة، هو الأخطاء الفردية والحالة البدنية السيئة للاعبين".

مدرب سوريا تابع: "خلال تلك الفترة، نحتاج لصبر وتضافر جهود الجميع، ونمتلك استراتيجية عمل، واتحاد الكرة وافق عليها، ونتمنى ألا يكون المنتخب ساحة لمشاكل وتصفية الحسابات الشخصية".

وتحدث فجر إبراهيم عن عمر خربين، حيث قال: "اللاعب لم يعتذر وجاء بإجازة ولم يحضر للمعسكر، وكل اللاعبين انضموا في مواعيد مختلفة، حسب جداول دورياتهم".

🎙️محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي : "حددنا سعر إسلام عيسى وسيتخطى الـ 50 مليون، وهذا السعر يأتي بعدة معايير منها مدى إمكانية إجراء صفقات تبادلية وغيرها". pic.twitter.com/ILsZSfAung — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

وواصل: "خربين وأحمد الصالح لن يكونا متواجدان في قائمة سوريا، لأسباب فنية وسلوكية، وأيضًا جابرييل صومي وإياز عثمان، وأصبحت هذه المشكلة من المنسيات، والبعض يحالو استغلال القضية للعب عليها".

واختتم مدرب سوريا تصريحاته قائلًا: "السومة جاء لمعسكر نسور قسيون، وهو يرغب في خوض المباراتين، رغم أنه أخذ إذن بالغياب، والنهاية الظروف منعته من السفر".

جاء ذلك بعد خسارة منتخب سوريا مباراتي إيران وأوزبكستان الوديتين، والتي لعبها الفريق خلال الفترة الماضية.