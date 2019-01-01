مدرب سوريا الجديد يسحب الشارة من السومة وتغييرات في الدفاع

أمل ضعيف للمنتخب السوري للصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يجري فجر إبراهيم المدير الفني الجديد للمنتخب السوري، بعض التعديلات متمسكًا بأمل الصعود للدور الـ16 من كأس الأمم الأسيوية.

وكان المنتخب السوري قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام نظيره الأردني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأسيوية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن فجر إبراهيم قرر إشراك عمرو الميداني بجانب أحمد الصالح في دفاعات نسور قاسيون. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وأشارت التقارير أن المدرب الجديد للمنتخب السعوري سيسحب شارة القيادة من عمر السومة مهاجم أهلي جدة وإعطائها للصالح.

وسيشارك محمود المواس ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب السوري أمام أستراليا، بعد أن غاب أمام فلسطين بسبب الإيقاف وتواجد بديلًا أمام الأردن.

ويتمسك نسور قاسيون بأمل ضعيف بالفوز على المنتخب الأسترالي، وهزيمة فلسطين أمام الأردن للصعود لدور الـ16 بكأس آسيا.