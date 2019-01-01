مدرب سانتوس السابق: نيمار غادر القمة بمغادرة برشلونة

كيف أثر الرحيل عن برشلونة على قيمة نيمار؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال موريسي رامالهو المدرب السابق لنادي سانتوس البرازيلي إن نيمار فقد نجومية الصف الأول بمغادرته برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان.

وكان رامالهو قد درب نيمار في سانتوس، وأعرب كثيرًا من قبل عن سعادته بالنجاحات التي قدمها النجم البرازيلي في السنوات الأخيرة، كما كان أحد أبرز من وثقوا في قدراته على صناعة الكثير في عالم كرة القدم.

وبخصوص ما يقدمه النجم البرازيلي حاليًا والحالة التي يعيشها، قال رامالهو إن نيمار فقد الكثير من رونقه في باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن خطوة الرحيل عن برشلونة كانت خاطئة.

وأضاف: "لقد كان نيمار أحد نجوم الصف الأول في برشلونة وقبلها حتى في سانتوس، الآن الأمور اختلفت، المنافسات في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان لا تجعل نيمار أحد علامات كرة القدم"

وتابع: "لقد سجل نيمار العديد من الأهداف وفاز بالدوري الفرنسي مرتين وعدد من البطولات المحلية، ولكنه لم يصبح كما كان عليه من قبل"

فالفيردي يسخر من تغيير موعد الكلاسيكو

يذكر أن نيمار كان قريبًا مع العودة إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكنه استمر في باريس سان جيرمان وسط رفض الجمهور لتواجده.