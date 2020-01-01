مدرب زيسكو: الفوز على الزمالك يحول أحلامنا إلى حقيقة

مدرب زيسكو يتحدى الزمالك في مواجهة الجمعة القادم.

أكد جورج لواندامينا، المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي، على أن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون مصيرية، وستحول أحلام التأهل إلى ربع النهائي إلى واقع.

الزمالك يستضيف زيسكو مساء يوم الجمعة، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

لواندامينا قال خلال تصريحات لموقع "زامبيان فوتبول" الزامبي: "مباراة الزمالك مصيرية، وقد تشهد تحويل أحلام الفريق إلى واقع".

المدير الفني للفريق الزامبي تابع: "زيسكو فريق كبير، ويستطيع التغلب على أي ظروف لتحقيق الفوز، وإذا خطفنا الثلاث نقاط، سنقترب من التأهل عن هذه المجموعة".

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وتعادل زيسكو مع الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت قبل الماضي، في الجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة بالبطولة الإفريقية.

ويتصدر مازيمبي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتي الزمالك في الوصافة بـ4 نقاط، ويتقاسم زيسكو وأول أغسطس الأنجولي المركزي الثالث والرابع بنقطتين لكل فريق.