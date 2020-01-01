مدرب رين يناشد كامافينجا بتجاهل ريال مدريد وسان جيرمان

مدرب رين ينصح كامافينجا بالتأني..

ناشد جوليان ستيفان، المدير الفني لفريق رين الفرنسي، نجمه الشاب إدواردو كامافينجا، بالبقاء لموسم إضافي، رغم اهتمام كبار أوروبا بالحصول على خدمات صاحب الـ17 عامًا.

كامافينجا، الذي ينشط في مركز الوسط الدفاعي، خطف أنظار باريس سان جيرمان وريال مدريد بعد أدائه الرائع هذا الموسم رفقة رين.

وقال ستيفان، في تصريحات لقناة "أر أم سي سبورت" الفرنسية: "أنا لست في أفضل موقف للحديث عنه، ولكني لا أعتقد أن عليه الرحيل سريعًا".

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المدرب صاحب الـ39 عامًا، أضاف: "من الرائع أن تقدم موسمًا على أعلى مستوى، ولكن تأكيد هذا المستوى هو الجزء الأصعب".

وأردف: "الموسم الثاني عادة ما يكون أكثر صعوبة، فالنضوج سيسمح له بالأزدهار".

وأختتم تصريحاته: "في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، ولكني أعتقد أن بقاءه معنا لموسم إضافي سيكون مفيدًا له".

وشارك كامافينجا، في 26 مباراة مع رين هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل هدفًا وصنع مثله.