مدرب ريفربليت: رغم خطورة العين - سنتأهل لنهائي مونديال الأندية

المدير الفني لفريق ريفربليت يتحدث عن مواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي مونديال الأندية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفربليت الأرجنتيني، على أن مواجهة فريق العين الإماراتي ستكون ليست سهلة، بسبب قوة منافسه.

العين سيلتقي مساء غدٍ الثلاثاء فريق العين الإماراتي، في دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، والمقمة في الإمارات.

وأضاف جاياردو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، قائلًا: "العين يمتلك لاعبين رائعين، ويستحق الوصول إلى هذا الدور، وأثبت أنه فريق خطير، خاصة على المستوى الهجومي".

المدير الفني لفريق ريفربليت تابع: "فريقي هو المشرح الأقوى والأقرب للصعود إلى نهائي المونديال، والتتويج باللقب، بالرغم من قوة العين الإماراتي".

جاياردو اختتم تصريحاته قائلًا "شاهدنا مباراتين للعين، وهو الأمر الذي ساعدني على دراسته، ونحن على جاهزية لمواجته وتحقيق الفوز عليه".

العين تخطى الترجي التونسي في مباراة دور الربع نهائي بمونديال الأندية، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.