مدرب ريال مدريد السابق ينضم لقائمة المرشحين لخلافة ساري

بالتزامن مع عودة التقارير التي تتحدث عن اتفاق ماوريسيو ساري مع مسؤولي يوفنتوس لخلافة ماسيميليانو أليجري بداية من الموسم المقبل، ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة البلوز أدرجت اسم مدرب ريال مدريد الأسبق ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق بعد رحيل صاحب الـ50 عاما.

وتتضارب الأنباء منذ فترة حول مستقبل مدرب نابولي السابق مع أسود غرب لندن، تارة تتحدث الصحف والمؤسسات الإعلامية عن إمكانية تولي أسطورة النادي فرانك لامبارد الدفة الفنية خلفا لساري، وتارة أخرى تنتشر أنباء عن تمسك النادي ببقاء مدربه الإيطالي لموسم آخر.

ومساء اليوم السبت، فجرت صحيفة "تايمز" مفاجأة من العيار الثقيل، بربط واحد من أفشل مدربي ريال مدريد في العصر الحديث بمنصب المدير الفني لتشيلسي، والإشارة إلى مدرب المنتخب الإسباني الأسبق جولين لوبيتيجي، الذي طُرد من النادي الملكي بعد أشهر قليلة من توليه المهمة بعد الفرنسي زين الدين زيدان.

💢 صافرات استهجان من جمهور برشلونة أثناء النشيد الوطني الإسباني 🇪🇸📢 pic.twitter.com/f8eb9s90E5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن المدرب الإسباني البالغ من العمر 52 عاما، على أتم الاستعداد لقبول مهمة قيادة النادي اللندني في مرحلة ما بعد ساري، إلا إذا حدثت متغيرات في الأيام القليلة القادمة، ببقاء المدرب الحالي أو بالاستقرار على أقوى المرشحين سوبر لامبارد.

وجاءت هذه الأنباء في نفس توقيت التقارير المنتشرة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية، والتي تُفيد بأن ساري وقع بالفعل على عقد ارتباطه بالسيدة العجوز لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي يقدر بنحو 6 مليون يورو، أي أن مباراة الخميس المقبل ضد آرسنال في نهائي اليوربا ليج، ستكون الأخيرة بالنسبة له مع تشيلسي.