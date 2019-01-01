مدرب ريال بيتيس: أتمنى مرض ميسي حتى لا يلعب ضدنا

تعرف على موقف مدرب ريال بيتيس من مواجهة برشلونة بعد عودة ميسي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تمنى مدرب ريال بيتيس، روبي، تأجيل عودة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن الملاعب ليغيب عن مواجهة فريقه حتى لو تعرض لحمى.

ميسي لم يشارك في أي مباراة بالموسم الجاري ولكنّه عاد إلى التدريبات الجماعية.

وقال مدرب إسبانيول السابق في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد أنّ ميسي سوف يلعب أساسيًا رغم أنني أتمنى لو تعرض للمرض أو لحمى تبعده فقط عن هذه المواجهة".

وتابع: "علينا أن نلعب المباراة بشجاعة وبهدف الخروج بنتيجة إيجابية وحتى لو غاب ليو أعتقد أنّ بديله سيكون لاعبًا خطيرًا أيضًا".

روبي - الذي سبق وعمل في برشلونة - رفض الحديث عن إمكانية عودة نيمار دا سيلفا إلى القلعة الكتالونية مؤكدًا أنّ صاحب الـ 27 عامًا بين أفضل 5 لاعبين في العالم.

وبحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار إلى ريال مدريد حال لم يتلقى عرض مناسب من برشلونة خلال الساعات المقبلة.