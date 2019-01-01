مدرب روما عقب الرباعية: تعلمنا من لاتسيو

فوز كبير لذئاب العاصمة الإيطالية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى باولو فونسيكا مدرب روما اعتقاده بأن الفريق قد استفاد من مواجهة ديربي العاصمة الإيطالية ضد لاتسيو، وذلك عقب الفوز على باشاكشهير التركي برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي.

وقال فونسيكا:"صحيح أني لم أحب ما قدمناه في الشوط الأول، لم نضغط بشكل جيد ولم نهاجم بشكل فعال وعابنا البطء".

وأضاف:"لكن، قدمنا مباراة أفضل كثيراً في الشوط الثاني و خلقنا العديد من الفرص للتسجيل".

وأوضح:"المباراة ضد لاتسيو كانت هامة للغاية بالنسبة لنا، حيث ساعدتنا على فهم ما كنا نفعله بشكل خاطئ".

وتابع:"أنا سعيد بما نحققه خطوة تلو الأخرى، والطريقة التي نلعب بها الآن. خطوط التمرير مهمة للغاية ونحتاج للتحرك لفتح سبل التمرير وتوفير الخيارات".

يذكر أن الذئاب كانوا قد تعادلوا مع لاتسيو بهدف لمثله، وتعادلوا مع جنوى أيضاً 3-3.