مدرب روما الجديد يطلب التعاقد مع فريد

سبق وأن عمل معه في شاختار دونيستيك الأوكراني

يدرس نادي روما الإيطالي، إمكانية التعاقد مع فريد لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فريد انضم ليونايتد في الصيف الماضي، بصفقة كلفت النادي الإنجليزي 60 مليون يورو.

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ومع ذلك لم يظهر اللاعب البرازيلي بالشكل المطلوب، وسط مطالب من الجماهير بالتخلي عنه في أقرب فرصة ممكنة.

تقارير صحفية أكدت أن باولو فونسيكا مدرب روما الجديد، يريد ضم فريد لتدعيم صفوف فريقه.

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وتأتي صفقة فونسيكا في فريد، نظراً لعمله معه عندما كان مدرباً لشاختار، حيث ساهم في رحلة صعوده على الساحة والانتقال للشياطين.

يذكر أن فريد لعب 25 مباراة فقط مع يونايتد الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله.