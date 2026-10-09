مدرب خيتافي يرفض التعليق على كارباخال: لا يمكن القول إن يامال الأفضل في العالم.. وبرشلونة لن يعاني دون رافينيا!

تحدث خوسيه بوردالاس إلى وسائل الإعلام عشية مواجهة خيتافي المرتقبة أمام برشلونة، ورفض المدرب المولود في أليكانتي التعليق على التقارير التي ربطت النادي بالمدافع السابق لريال مدريد داني كارباخال، مؤكداً أن تركيزه منصبّ على فريق هانز فليك.

انتهى عقد كارباخال مع ريال مدريد هذا الصيف، ليصبح حراً في الانضمام إلى أي نادٍ كلاعب حر بصرف النظر عن سوق الانتقالات. وقد تم ربط اسمه بالانتقال إلى خيتافي قبل أن يتحدث رئيس النادي أنخيل توريس في برنامج "El Chiringuito" قبل أيام قليلة قائلاً: "لا يوجد شيء. كل شيء انهار."

وعند سؤاله عن شائعات كارباخال، قال بوردالاس في المؤتمر الصحفي، وفقاً لصحيفة "Marca": "أقدّر سؤالك تماماً وأحترمه، لكنني لن أتحدث عن هذا الأمر لأن تفكيري منصبّ بالكامل على مباراة الغد أمام برشلونة."

وتوجّه مدرب خيتافي إلى منافسه المقبل وأشاد بقوة النادي الكتالوني قائلاً: "إنهم من أفضل الفرق في الدوري بل وفي أوروبا، ولاعبوهم في حالة بدنية مذهلة. لا أريد أن أصنّفهم فيما إذا كانوا الأفضل أم لا، لأن المقارنات دائماً معقدة، لكن ما أقوله منذ سنوات هو أن كرة القدم قد تغيّرت."

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وتابع: "لدى برشلونة لاعبون يتمتعون بمستوى فني هائل، لكن على الصعيد البدني، تغيّرت كرة القدم كثيراً. أنا معجب حقاً ببرشلونة مع الكرة، لكنني معجب بهم أيضاً بدون الكرة، وفي هذا الجانب هم أيضاً أفضل فريق في الليجا."

يتصدّر برشلونة جدول الليجا بسجل مثالي من 21 نقطة. ويحتل خيتافي المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ما مدى صعوبة اللعب في معقل الفريق الكتالوني؟ أضاف: "الأمر صعب للغاية دائماً، والأرقام تتحدث عن نفسها وأنا لا أختلق شيئاً. الفارق بين الناديين كبير، وفي كل الجوانب. الأمر صعب للغاية، وزملائي كثيراً ما يسألونني عن ذلك. لم نتمكن من التغلب على برشلونة منذ سنوات عديدة لأن الأمر صعب للغاية. فريقي يلعب مبارياته دائماً وهو مدرك للتحديات، لكنه مدرك أيضاً لما يجب علينا فعله لتحقيق نتيجة جيدة. نحاول أن نتحلى بعقلية طموحة ومنتصرة، ونحن مدركون للصعوبات التي سنواجهها."

سيغيب النجم البرازيلي رافينيا، ولم يتأثر بوردالاس بذلك: "غيابه يجب ألا يكون مشكلة بالنسبة لهم. إنه في قمة مستواه، بعد أن سجّل اثني عشر هدفاً، وكانت بدايته مذهلة وتأثيره هائلاً، لكن برشلونة يملك تشكيلة مذهلة. إنهم لاعبون من طراز عالمي وجميعهم دوليون."

واختتم تصريحاته بالحديث عن لامين يامال وهجوم النادي الكتالوني: "الأمر صعب للغاية لأنك تتحدث عن لاعبين بمستوى عالٍ جداً. سيكون من الصعب جداً إيقافه، لكننا سنحاول تقديم مباراة رائعة، وأن نكون في أقصى درجات التركيز، وأن نلعب دون أي عقدة نقص. لامين لاعب رائع، وهو يثبت ذلك رغم صغر سنه. لا يمكنك الجزم بما إذا كان الأفضل في العالم أم لا، فهناك حقاً لاعبون كبار، وأمامه مسيرة طويلة جداً. يمكنه بالتأكيد الفوز بهذا اللقب نظراً لإمكاناته الكبيرة."