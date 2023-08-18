مدرب خيتافي: استحواذ برشلونة لا يهمني ولو فازوا لما تحدثوا عن التحكيم!

قام بتأييد الحكم في كل قراراته

خرج خوسيه بوردالاس مدرب فريق خيتافي، للحديث عن الجدل التحكيمي المنتشر بعد مواجهة برشلونة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0، لم تكن مثيرة من حيث الفرص واللقطات الفنية، لكن إثارتها تمثلت في حالة الجدل التي صاحبت قرارات الحكم سيزار سوتو جرادو، والتي أثرت بشكل أو بآخر على مسار اللقاء.

رافينيا جناح برشلونة تلقى البطاقة الحمراء، كما حصل تشافي على بطاقة صفراء، وسط شكوك حول ركلة جزاء غير محتسبة للفريق الكتالوني في اللحظات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي تصريحات له لبرنامج "Radioestadio" على شبكة "أوندا سيرو" قال مدرب خيتافي:"لو فاز برشلونة بالمباراة لما علق أحد على أي شيء، لكننا لعبنا مباراة رائعة وخطيرة للغاية".

وأضاف:"الإحصائيات المتعلقة بالاستحواذ أو عدد التمريرات لا تهمني، أنا مهتم فقط بالفرص التي تم خلقها لذلك أعتقد أن المباراة كانت متكافئة".

وعن أداء الحكم سوتو جرادو:"لم يكن مخطئًا على الإطلاق، لقد أطلق صافرته وأظهر البطاقات التي قرر إشهارها بطريقة عادلة في جميع الأوقات".

يذكر أن المواجهة القادمة لبرشلونة ستكون أمام قادش يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.