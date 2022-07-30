مدرب حسنية أكادير: أتمنى ضم ميسي ونيمار

تصريح غريب من المدرب البرازيلي

قامت إدارة نادي حسنية أكادير المغربي، بتقديم المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المُقال عبد الهادي السكتيوي.

حسنية أكادير كان يعاني خلال الموسم الماضي ببطولة الدوري المغربي للمحترفين، حيث صارع الهبوط حتى الجولات الأخيرة، ولكنه احتل المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

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نظم نادي حسنية أكادير مساء السبت، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، الذي تولى المسؤولية بشكل رسمي، خلفًا للمدرب السكتيوي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "اللعب الجماعي من الأمور التي ستساعدنا على تحقيق الأهداف، ولذلك أتمنى النجاح في الوصول بهذا الفريق إلى الأفضل".

وعلق مازحًا: "تمنيت ضم نيمار وميسي لفريق حسنية أكادير، ولكن علينا أن نكون واقعيين، لأن كل فريق يسير وفقًا لإمكانياته ولا يمكن أن نطلب منه الكثير".

وتابع: "يجب أن لا نتجاوز حدود إمكانيات الفريق، ولذلك نعمل على استغلال نقاط القوة في فريقنا، والقضاء على نقاط الضعف من أجل النجاح".

المدرب البرازيلي اختتم تصريحاته قائلًا: "كل ما أتمناه هو إسعاد جمهور حسنية أكادير، والذي سيكون له دور مهم لتحقيق النجاح، وأشكر مجلس الإدارة ورئيس النادي على الثقة فينا".

باكيتا نجح في قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري، لتحقيق بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، ليواصل مسيرته التدريبية في المغرب رفقة حسنية أكادير.