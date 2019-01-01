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مدرب حراس مانشستر يونايتد: دي خيا لم يصل لذروة مستواه بعد!

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مدرب حراس مانشستر يونايتد يؤمن بقدرات دي خيا على التطور وتقديم المزيد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى إيميليو ألفاريز مدر حراس المرمى في نادي مانشستر يونايتد ثقته في قدرات الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا على التطور وتقديم أفضل مما قدمه خلال مسيرته.

ألفاريز كان قد سبق له تدريب دي خيا في فريق أتلتيكو مدريد، ثم عاد ودربه عام 2016 مع مانشستر يونايتد، وهو يعتبر من ضمن الأسماء المفضلة للمدرب البرتغالي المقال من تدريب الشياطين الحُمر مؤخرًا جوزية مورينيو.

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وقال ألفاريز: "تدريب ديفيد يجعلني أفكر دائمًا في أن يتطور وأن يحسن من أدائه، لكي أكون صريحًا، لا أعتقد أن دي خيا سيتوقف عند هذا المستوى، سيتطور أكثر من ذلك".

كما أضاف مدرب حراس الشياطين الحُمر في تصريحاته للقناة الرسمية للنادي: "دائمًا أشعر بالفخر والسعادة بالعمل مع دي خيا، العلاقة بين حراس المرمى في الفريق أكثر من رائعة، مثل العلاقة بين أفراد الفريق ككل".

يذكر أن ألفاريز مازال يعمل في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.

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