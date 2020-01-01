مدرب حراس إنجلترا: الشناوي لفت نظري وأنصح صلاح بالبقاء في ليفربول

مدرب حراس منتخب إنجلترا يتحدث عن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

أكد مارتن مارجستون، مدرب حراس مرمى منتخب إنجلترا، على أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، لفت نظره خلال منافسات كأس العالم 2018، حيث توقع له النجاح الكبير.

محمد الشناوي تألق بشكل كبير خلال مواجهة مصر أمام أوروجواي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات، بكأس العالم، حيث حصل على لقب رجل المباراة.

المزيد من الفرق

مارجستون قال خلال تصريحات تليفزيونية: "ما قدمه محمد الشناوي في مباراة أوروجواي، لفت نظري بشكل كبير، وحصل على جائزة رجل المباراة".

مدرب حراس إنجلترا تابع: "محمد الشناوي يبلغ من العمر 31 عامًا فقط، حيث يعد سن صغير لحارس مرمى، ويستطيع أن يقدم الكثير في عالم كرة القدم".

أخبار الأهلي اليوم | خبر سعيد وموعد تجديد عقد مروان محسن

وواصل: "بحديثي عن الكرة المصرية، لا أستطيع أن أتجاهل محمد صلاح، فهو لاعب رائع، وملهم للكثير من محبي كرة القدم، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها".

واختتم مدرب حراس إنجلترا تصريحاته قائلًا: "لو كنت المستشار الخاص لمحمد صلاح، سأطلب منه الاستمرار مع ليفربول طويلًا، لأنه يستطيع أن يقدم الكثير مع ناديه، بالإضافة لوجود الألماني كلوب الذي سيضيف إليه المزيد من التطور".

ونجح محمد صلاح مؤخرًا، في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليفربول، حيث يسعى لانتزاع لقب هداف الدوري للعام الثالث على التوالي.