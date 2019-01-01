مدرب حجازي القادم.. بيليتش يتولى تدريب وست بروميتش
هيثم محمد فيسبوك تويتر
.أعلن وست بروميتش ألبيون تعيين الكرواتي سلافن بيليتش مدرباً للفريق بداية من الموسم المقبل
وسبق لبيليتش -50 عاماً- اللقاء مع مسئولي النادي قبل بضعة أيام خلال المفاوضات، واتفق الطرفان على التعاقد لمدة عامين.
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روبيرتو مارتينيز أدلى بأغرب تصريح هذا العام 😅👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019
🗣️ مؤخرة هازارد هي مركز الجاذبية والتوازن في جسده، فهو يستطيع استخدامها للخروج من موقف لاعب ضد لاعب 💁♂️
(🎨🖌️: @omomani) pic.twitter.com/Xg5TaiAmSu
ويأتي ذلك بعد قرار النادي بعدم التجديد للمدرب المؤقت الحالي جيمي شان، وذلك بعد فشله في بلوغ البريميرليج عبر دوري الترقي النهائي.
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يذكر أن بيليتش درب منتخب كرواتيا بين 2006 و2012، حيث قادهم إلى ربع نهائي يورو 2008، فيما تولى قيادة وست هام يونايتد في إنجلترا، حيث حقق معه المركز السابع في موسمه الأول.