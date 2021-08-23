مدرب جلطة سراي يستجيب للجمهور .. ماذا قدم مصطفى محمد أمام هاتاي سبور؟

المهاجم المصري تعرض لهجوم كبير خلال الفترة الماضية من قبل جمهور الفريق التركي

أتى هجوم جمهور جلطة سراي التركي على المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، بثماره، ودفع مدرب الفريق فاتح تريم، للاستجابة لهم.

المهاجم المصري تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ إصابته بفيروس كورونا في الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين والساحرة المستديرة غاضبة عليه، لا تريد أن تمنحه الكثير من الأهداف، مثلما كانت بدايته مع الأحمر والأصفر.

اقرأ أيضًا | ضاعت النسخة الأصلية .. هل يستحق مصطفى محمد هجوم جمهور جلطة سراي عليه؟

الهجوم كان على أشده خلال المباراة الماضية أمام راندرز الدانماركي، في الدوري الأوروبي، وطالب وقتها الجمهور المدرب بضرورة إبقائه على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه.

وبالفعل وبعدما كان اللاعب أساسيًا، دفع تريم بمصطفى على مقاعد البدلاء في بداية لقاء هاتاي سبور، ضمن الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، ولم ينزل سوى في الـ13 دقيقة الأخيرة.

ماذا قدم مصطفى خلال 13 دقيقة أمام هاتاي سبور؟

جلطة سراي فاز في المباراة بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد، لكن مصطفى محمد لم يتمكن من فعل أي شيء على مدار الـ13 دقيقة، التي شارك بها.

من الناحية الهجومية لم يقدم اللاعب المصري أي شيء يذكر، سواء تسديدات أو صناعة أهداف أو خلق فرص لزملائه.

حصيلته في المباراة فقط أربع تمريرات، منها واحدة فقط ناجحة، وثلاثة في وسط ملعب الخصم، لكن لم تكن أي منها دقيقة.

ربما تم اغتيال مصطفى معنويًا بعد الهجوم عليه، لكن مؤكد أن صاحب الـ23 عامًا عليه استعادة عافيته سريعًا، كي لا تتهدد مسيرته مع فريق الأحمر والأصفر.